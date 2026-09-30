Osmaniye'de fork-lift çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bölgedeki güvenlik kameralarının 168 saatlik kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ç.İ, A.Ş.A. ve O.D. olduğunu belirledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Osmaniye-Kadirli arasında devam eden yol çalışması sırasında bir firmaya ait fork-liftin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

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