Osmaniye'de fork-lift çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de yol yapım çalışmalarında kullanılan bir fork-lifti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de yol yapım çalışmalarında kullanılan bir fork-lifti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Osmaniye-Kadirli arasında devam eden yol çalışması sırasında bir firmaya ait fork-liftin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının 168 saatlik kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ç.İ, A.Ş.A. ve O.D. olduğunu belirledi.
Bir köyün yakınında bulunan iş makinesinin parçalara ayrıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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