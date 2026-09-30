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        Osmaniye'de fork-lift çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de yol yapım çalışmalarında kullanılan bir fork-lifti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Osmaniye'de fork-lift çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de yol yapım çalışmalarında kullanılan bir fork-lifti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Osmaniye-Kadirli arasında devam eden yol çalışması sırasında bir firmaya ait fork-liftin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarının 168 saatlik kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ç.İ, A.Ş.A. ve O.D. olduğunu belirledi.

        Bir köyün yakınında bulunan iş makinesinin parçalara ayrıldığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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