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        Osmaniye'de "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" düzenlenecek

        Osmaniye'de 15-18 Ekim'de "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Osmaniye'de "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" düzenlenecek

        Osmaniye'de 15-18 Ekim'de "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" düzenlenecek.

        Kadirli ilçesinde 15 Ekim'de tiyatro gösterisi ve "Yaşar Kemal Kültürünün Temel Taşları" paneliyle başlayacak program, 16 Ekim'de Osmaniye'de düzenlenecek "İnce Memed" yürüyüşüyle devam edecek.

        Etkinlikte Yaşar Kemal'in sinema ve edebiyattaki izleri de düzenlenecek söyleşi ve paneller ve gösterilecek belgesellerde ele alınacak.

        Hemite köyünde 17 Ekim'de düzenlenecek etkinliklerde de Yaşar Kemal Kültür Evi ve Parkı çevresinde resim ve karikatür sergileri, masal anlatıları, el sanatları, halk oyunları ve yarışma ödül töreni gerçekleştirilecek.

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        Kano buluşması, uçurtma şenliği ve planör uçuşu gibi etkinliklerin de düzenleneceği program, 18 Ekim'de gerçekleştirilecek tarih, kültür ve doğa gezisiyle sona erecek.

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