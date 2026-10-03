Osmaniye'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Giriş: 03.10.2026 - 12:53 Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AHR 311 plakalı otomobil, Bostanlar köyü Göller Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralıdan M.G.A. (17) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ