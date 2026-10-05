Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 10 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 10 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana, salonda core çalışmasıyla başladı.
Sahada ısınma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, geniş alan oyunu ve çift kale maçla tamamlandı.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
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