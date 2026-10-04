Rize'de çocuklar Filistinli akranları için resim çizdi

Rize'de çocuklar, Filistinli akranları için düzenlenen etkinlikte resim çizdi.

Yetim Vakfı öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Filistinli Çocuklar için Çiz" etkinliğinde çocuklar, aileleri ve İHH gönüllüleri eşliğinde resimler yaptı.

Etkinlikte Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra çeşitli temalarda çizimler yapan çocuklar, Filistinli akranlarına destek mesajı verdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Rize İl Başkanı Muhammed Ekşi, burada yaptığı konuşmada, etkinlikle çocukların Filistin'deki akranlarıyla empati kurmalarını amaçladıklarını söyledi.

Çocukların Filistinli akranlarının hayallerini ve yaşadıklarını resimlerle anlatmalarını istediklerini belirten Ekşi, "Bugün burada toplanıp, Filistinli kardeşlerimizi anarak, onlar adına düşünerek, onların hayallerini, onlarla empati kurarak çocuklarımızın kağıtlara çizim şeklinde aktarmasını ümit ediyoruz. Bir nevi Filistin'deki kardeşlerimizin, çocuklarımızın hayallerini kağıda taşımak istiyoruz." dedi.

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Ekşi, Filistin'deki çocukların temel ihtiyaçlarına dahi ulaşmakta zorlandığını ifade ederek, "Buradan Filistinli kardeşlerimize, çocuklarımıza sesleniyoruz. Sizleri unutmadık, görüyor ve sizleri duyuyoruz." diye konuştu.