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        Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları ve yaylalarda sonbaharla kış bir arada yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları ve yaylalarda sonbaharla kış bir arada yaşanıyor.

        Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar sonbahar renkleriyle, zirveleri ise son günlerde havaların soğumasıyla birlikte etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Sonbahar ve kışın etkileyici güzelliği Kavrun Yaylası ve Kaçkarlar'da görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

        Kaçkar Dağları ve yaylalar dronla havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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