Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor

Sonbahar ve kışın etkileyici güzelliği Kavrun Yaylası ve Kaçkarlar'da görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar sonbahar renkleriyle, zirveleri ise son günlerde havaların soğumasıyla birlikte etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları ve yaylalarda sonbaharla kış bir arada yaşanıyor.

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