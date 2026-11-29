Öte yandan patlama nedeniyle bir evin camında hasar oluştuğu, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Sırt köyü mevkisinde insansız hava aracı düştüğüne yönelik ihbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

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