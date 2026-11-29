Rize'de çay bahçesine insansız hava aracı düştü
Rize'nin Çayeli ilçesindeki bir çay bahçesine insansız hava aracı düştü.
Rize'nin Çayeli ilçesindeki bir çay bahçesine insansız hava aracı düştü.
Alınan bilgiye göre, Sırt köyü mevkisinde insansız hava aracı düştüğüne yönelik ihbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Trabzon'dan gelen Patlayıcı Madde İmha Timi'nin incelemesinin ardından İHA'ya ait parçalar ekiplerin çalışmasıyla toplandı.
Yapılan incelemede, İHA'nın Ukrayna menşeli olduğunun belirlendiği ifade edildi.
Öte yandan patlama nedeniyle bir evin camında hasar oluştuğu, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.