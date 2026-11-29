Rize'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla "boykot nöbeti" düzenlendi.

Rize Direniş Grubu öncülüğünde "Formanı giy, İsrail'e gol at" sloganıyla 15 Temmuz Demokrasi Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe taraftarı oldukları takımların formalarını giyerek katılanlar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına konuşan İclal Çolak, Filistin'i unutmadıklarını ve özgürlüğü için çabaladıklarını söyledi.

Taraftarların sevdikleri takımın maçında tribünlerde tek ses, tek nefes olduğunu ifade eden Çolak, "Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar ve bütün mazlum coğrafyalar için de tek ses olmalıyız. Gazze bir takımsa biz milyonlar onun taraftarıyız." dedi.

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Çolak, farklı renk ve ırklardan insanların aynı takımın hüznünü ve sevincini paylaşabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun nerede doğduğuna bakmadan acısına üzülebilmeliyiz, sevinciyle sevinebilmeliyiz. Sahalarda kutladığımız şampiyonlukları Filistin'in sokaklarında, zeytin tarlalarında da zaferimiz olarak kutlayabilmeliyiz. 'Takımımız 5 yıldız almış' coşkusuyla doldurmalıyız sokakları, haykırmalıyız özgür Filistin'i. Maç günü nasıl dalgalanıyorsa takım bayrakları, dalgalandırmalıyız ay yıldızlı bayrağımızı Filistin bayrağıyla beraber Mescid-i Aksa'da. Sloganlar eşliğinde futbolcular karşılanıyorsa statlarda, ezgilerle girmeliyiz Kudüs sokaklarına."

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Açıklamanın ardından bir süre alanda bekleyen katılımcılar daha sonra dağıldı.