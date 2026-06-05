Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Bisiklet Milli Takımı, Sakarya'da UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

        Bisiklet Milli Takımı, Sakarya'da UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

        Bisiklet Milli Takımı, Sakarya'da düzenlenecek UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 17:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklet Milli Takımı, Sakarya'da UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

        Bisiklet Milli Takımı, Sakarya'da düzenlenecek UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 7 Haziran Pazar günü düzenlenecek organizasyon için hazırlıklar devam ediyor.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla organize edilen şampiyonada Türk Milli Takımı da pedal çevirecek.

        Şampiyonada Türkiye adına yarışacak elit kadın ve erkek sporcular, organizasyon öncesinde hazırlıklarını Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapıyor.

        Organizasyonda erkeklerde 9, kadınlarda da 8 olmak üzere 17 milli takım sporcusu, başarılı sonuçlar elde etmek için yarışacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakaryalı milli sporcu Enis Asaf, "Avrupa Şampiyonası'nın Sakarya'da olması mutluluk verici. Sakaryalı olarak şehrimle gurur duyuyorum. Şampiyonada elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadesini kullandı.

        Öte yandan 15 ülkeden 49 sporcunun yer alacağı yarışların ardından çeşitli etkinlikler düzenlenecek, Öykü Gürman konser verecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'nın yılın ilk 5 ayındaki ihracatı 2,2 milyar dolara yaklaştı
        Sakarya'nın yılın ilk 5 ayındaki ihracatı 2,2 milyar dolara yaklaştı
        Sakarya'da kursiyerlerin geleneksel kıyafetleri ve el emeği ürünleri sergil...
        Sakarya'da kursiyerlerin geleneksel kıyafetleri ve el emeği ürünleri sergil...
        Yıl sonu sergisinde Gazze detayı 7 bin 500 kursiyerin emekleri beğeni topla...
        Yıl sonu sergisinde Gazze detayı 7 bin 500 kursiyerin emekleri beğeni topla...
        Uyuşturucuları klozete dökerken yakalanan şüpheli tutuklandı
        Uyuşturucuları klozete dökerken yakalanan şüpheli tutuklandı
        Polisi fark edince uyuşturucuları klozete döktü, sifon çalışmayınca yakalan...
        Polisi fark edince uyuşturucuları klozete döktü, sifon çalışmayınca yakalan...