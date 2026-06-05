Bisiklet Milli Takımı, Sakarya'da UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bisiklet Milli Takımı, Sakarya'da düzenlenecek UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.



Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 7 Haziran Pazar günü düzenlenecek organizasyon için hazırlıklar devam ediyor.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla organize edilen şampiyonada Türk Milli Takımı da pedal çevirecek.



Şampiyonada Türkiye adına yarışacak elit kadın ve erkek sporcular, organizasyon öncesinde hazırlıklarını Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapıyor.



Organizasyonda erkeklerde 9, kadınlarda da 8 olmak üzere 17 milli takım sporcusu, başarılı sonuçlar elde etmek için yarışacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakaryalı milli sporcu Enis Asaf, "Avrupa Şampiyonası'nın Sakarya'da olması mutluluk verici. Sakaryalı olarak şehrimle gurur duyuyorum. Şampiyonada elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadesini kullandı.



Öte yandan 15 ülkeden 49 sporcunun yer alacağı yarışların ardından çeşitli etkinlikler düzenlenecek, Öykü Gürman konser verecek.



