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        Karagöl Yaylası doğaseverleri ağırlıyor

        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası tabii güzellikleriyle doğaseverleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Karagöl Yaylası doğaseverleri ağırlıyor

        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası tabii güzellikleriyle doğaseverleri ağırlıyor.

        Yaklaşık 1200 metre rakımlı Karagöl Yaylası, serin havası ve doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Bölgeye gelenler, kamp, piknik, balık tutma gibi etkinliklerle yaylada keyifli vakit geçiriyor.

        Öte yandan, yaylada yöresel ürünlerin satıldığı tezgahlar da yer alıyor.

        Zaman zaman çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği yayla, özellikle hafta sonu kamp yapmak için tercih edilebiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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