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        Mantar toplamaya gitti, ayının saldırısına uğradı Ormanlık alanda ayıyla boğuşup yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana mantar toplamaya giden 67 yaşındaki adam, ayının saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralı vatandaş, çevredekilerin ayıyı uzaklaştırmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Mantar toplamaya gitti, ayının saldırısına uğradı Ormanlık alanda ayıyla boğuşup yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana mantar toplamaya giden 67 yaşındaki adam, ayının saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralı vatandaş, çevredekilerin ayıyı uzaklaştırmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Olay, Pamukova ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi Düdüklü mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Mantar toplamak amacıyla ormanlık alana giren R.E. (67), ayının saldırısına uğradı. Saldırı neticesinde R.E., baş, boyun ve el bölgesinden aldığı darbelerle yaralandı. Sesleri duyan bölgedeki diğer vatandaşlar duruma müdahale ederek ayıyı bağırma sesleriyle bölgeden uzaklaştırdı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaş, önce Pamukova Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edilerek tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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