Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yıl boyunca kursiyerlerin hazırladığı eserlerin yarın Ofis Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturulacağı belirtildi.

        Hat, Kufi, Tezhip, Katı, Minyatür, Çini Seramik, Ebru ve Kaligrafi başta olmak üzere 11 farklı branşta eserlerin hazırlandığı aktarılan açıklamada, sergi de 371 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirilen kurslarda 252 eserin yer alacağı kaydedildi.

        - "Bilim Tohumları ile Büyüyen Çocuklar"

        Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle sürdürülen "Bilim Tohumları ile Büyüyen Çocuklar" projesi kapsamında, haziran ayı TÜBİTAK Bilim Çocuk dergileri kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilerle buluşturuldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında özellikle kırsal bölgelerdeki çocukların bilimsel kaynaklara erişimlerinin arttığı belirtildi.

        Açıklamada, öğrencilerin dergilerde yer alan deneylerin, etkinliklerin ve uygulamalı atölye içerikleriyle hem eğlendikleri hem de yeni bilgiler edindikleri aktarılarak, çocukların bilimsel ve sanatsal çalışmalarla zenginleştirilen içeriklerle araştırma, sorgulama ve üretme becerilerinin gelişimine katkı sunulduğu ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Camları kırık otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu
        Camları kırık otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu
        Aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Sakarya'da UEC MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası tamamlandı
        Sakarya'da UEC MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası tamamlandı
        16 ülkeden 49 sporcu Sakarya'da Avrupa şampiyonluğu için pedal çevirdi Avru...
        16 ülkeden 49 sporcu Sakarya'da Avrupa şampiyonluğu için pedal çevirdi Avru...
        MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası sona erdi
        MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası sona erdi
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama