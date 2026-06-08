Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yıl boyunca kursiyerlerin hazırladığı eserlerin yarın Ofis Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturulacağı belirtildi.



Hat, Kufi, Tezhip, Katı, Minyatür, Çini Seramik, Ebru ve Kaligrafi başta olmak üzere 11 farklı branşta eserlerin hazırlandığı aktarılan açıklamada, sergi de 371 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirilen kurslarda 252 eserin yer alacağı kaydedildi.



- "Bilim Tohumları ile Büyüyen Çocuklar"



Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle sürdürülen "Bilim Tohumları ile Büyüyen Çocuklar" projesi kapsamında, haziran ayı TÜBİTAK Bilim Çocuk dergileri kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilerle buluşturuldu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında özellikle kırsal bölgelerdeki çocukların bilimsel kaynaklara erişimlerinin arttığı belirtildi.



Açıklamada, öğrencilerin dergilerde yer alan deneylerin, etkinliklerin ve uygulamalı atölye içerikleriyle hem eğlendikleri hem de yeni bilgiler edindikleri aktarılarak, çocukların bilimsel ve sanatsal çalışmalarla zenginleştirilen içeriklerle araştırma, sorgulama ve üretme becerilerinin gelişimine katkı sunulduğu ifade edildi.

