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        Sakarya, Karabük ve Düzce'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi

        Sakarya, Karabük ve Düzce'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 19:28 Güncelleme:
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        Sakarya, Karabük ve Düzce'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi

        Sakarya, Karabük ve Düzce'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

        Türk Kızılay Engelsiz Sakarya gönüllüleri tarafından Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 50 kişi "Engelsiz Yürekler, Temiz Doğa İçin Buluşuyor" temasıyla bir araya geldi.

        Aralarında engellilerin de bulunduğu gönüllüler, parkta çevre temizliği yaptı.

        Etkinliğe, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ile Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcuları da destek verdi.

        Türk Kızılay Engelsiz Sakarya Başkanı Yasin Avcı, AA muhabirine, artan tüketim ve doğaya karşı duyarsız tutumların iklim krizinden su kıtlığına, toprak kaybından hava kirliliğine kadar birçok sorunu beraberinde getirdiğini söyledi.

        Çevrenin, geleceğin teminatı çocuklardan ödünç aldıkları emanet olduğunu belirten Avcı, "Havamızı, suyumuzu ve doğamızı korumak sadece yasal bir sorumluluk değil, aynı zamanda insani ve ahlaki görevdir. Atıkları yönetmemiz, geri dönüşümü hayatımıza entegre edip poşet ve plastik kullanımını azaltmamız lazım. Bu vesileyle bugünün önemine binaen Türk Kızılay Sakarya ailesi olarak farkındalığı artırmak adına çevre temizliği yaptık." diye konuştu.

        Avcı, etkinliğe katılan ve destek verenlere teşekkür etti.

        - Karabük

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 5000 Evler Has Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, daha temiz bir Karabük'ü vatandaşlarla el birliğiyle inşa edeceklerini söyledi.

        Doğayı korumanın birincil görev olduğunu ve çevrenin tükenmez bir nimet olmadığını belirten Çetinkaya, geçen yıl il genelinde meydana gelen orman yangınlarında çevreye atılan cam şişeler ve çöplerin de etkisinin bulunduğunu belirtti.

        Çetinkaya, "Çok ufak hatalar çok büyük bedellere mal oluyor. Lütfen yeşil alanlarımızı yok etmeyelim. Şehrimizin her yerinde çöp kovaları var, çöplerimizi buralara atalım. Doğayı koruyacak en güzel güç, merhametli, saygılı ve çevreye duyarlı bir toplum olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Çetinkaya, belediye personeli ve vatandaşlarla çevre temizliği yaptı.

        - Düzce

        Düzce Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, çevre bilincinin artırılması ve sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Cedidiye Meydanı'nda toplanan katılımcılar, Düzce Belediyesi Bando Takımının konseri eşliğinde Anıtpark'a kadar yürüdü.

        Öğrencilerin atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetlerle katıldığı yürüyüşün ardından, hazırlanan stantlarda geri dönüşüm malzemeleri sergilendi.

        Dünya Çevre Günü dolayısıyla okullarda yapılan yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi. Etkinlikte, halk oyunu ve spor gösterileri de sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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