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        Sakarya'da 1595 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde 1595 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Sakarya'da 1595 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde 1595 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce zanlı M.M'nin (37) iş yerinden yapılan aramada, 1595 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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