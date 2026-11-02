Sakarya'da 1595 cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 1595 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 1595 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce zanlı M.M'nin (37) iş yerinden yapılan aramada, 1595 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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