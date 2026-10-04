Sakarya'da damadın ayaklarını tuzla yıkayıp yolda yürüttüler
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki düğünde damat çıplak ayakla yürüdü, halayda baklava dağıttı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki düğünde damat çıplak ayakla yürüdü, halayda baklava dağıttı.
Nurcan Yıldırım ile Emin Karakaş'ın düğün töreni öncesi damat ve davetliler, Mahdumlar Mahallesi'nde konvoy halinde "gelin alması" yaptı.
Arkadaşları, Karakaş'ı düğün salonuna kadar çorapsız ve ayakkabısız yürüttü.
Düğün salonunun önünde Karakaş'ın arkadaşları, önce damadın ayaklarını tuzlu suyla yıkadı, daha sonra toprak yolda yürüttü.
Karakaş, halay çekildiği sırada arkadaşlarına baklava yedirdi.
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