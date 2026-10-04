Sakarya'da damadın ayaklarını tuzla yıkayıp yolda yürüttüler

Arkadaşları, Karakaş'ı düğün salonuna kadar çorapsız ve ayakkabısız yürüttü.

Nurcan Yıldırım ile Emin Karakaş'ın düğün töreni öncesi damat ve davetliler, Mahdumlar Mahallesi'nde konvoy halinde "gelin alması" yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.