Sakarya'da kasım ayı kültür ve sanatla dolu geçecek

Sakarya'da sanatseverler, kasım ayında tiyatrodan sergilere, söyleşilerden konserlere, film gösterimlerinden konferanslara pek çok etkinlikte bir araya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan etkinlikler kapsamında, 3 Kasım'da "Geleneğin Yolculuğu" sergisi Ofis Sanat Merkezi'nde, "Direniş Kültürü: Filistin'in Sesi" belgesel gösterimi ise Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerin izlemine sunulacak.

AKM'de 4 Kasım'da "Öldüresiye Sevgili" tiyatro oyunu, 9 Kasım'da "Arzu ve Varlık Dağlarca'ya Bakışlar" söyleşisi ve 11 Kasım'da "Kardeşlik Köprüsü Sakarya'dan Balkanlara" konferansı gerçekleştirilecek.

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Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 12 Kasım'da "Sıra Gecesi" gösterisi, 13 Kasım'da Uray Sanat'ın "Deliler" tiyatro oyunu ve 16 Kasım'da Melihat Gülses, "Türk Sanat Müziği" konserinde AKM'de izleyiciyle buluşacak.

Onur konuğu Ayfer Tunç'un olduğu "Sakaryalı Bir Dünya Yazarı: Sait Faik 120 Yaşında Ulusal Sempozyumu" 18 Kasım'da AKM'de başlayacak, aynı gün ve yerde Vefa Musiki Topluluğu müzikseverlere konser verecek.

AKM'de 19 Kasım'da "Hayatı Hikaye Olan Adam: Sait Faik", 21 Kasım'da "Haylaz İbiş'in Maceraları", 23 Kasım'da "Kediler Sokağı Müzikali" ve "Püsküllü Muamma", 27 Kasım'da "Mükemmel Partner" ile 30 Kasım'da "Küçük Prens ve Tuhaf Gezegenler" tiyatroları oynanacak.

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Tufan Şimşekcan'ın yönetmenliğini yaptığı "Ceylin" film gösterimi ve söyleşi 20 Kasım'da, Sadık Yalsızuçanlar'ın konuk olduğu "Yazının Aynası" söyleşisi 24 Kasım'da AKM'de yapılacak.

Ofis Sanat Merkezi'nde 25 Kasım'da "6. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması, Sergi ve Ödül Töreni", 27 Kasım'da ise AKM'de neyzen Salih Bilgin'in konuk olduğu "Ustalardan Türk Müziği" söyleşisi ve dinletisi gerçekleştirilecek.