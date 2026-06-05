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        Sakarya'da yaklaşık 1 ton bozuk sucuk imha edildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 1 ton bozuk sucuğun imha edildiği, işletmenin mühürlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 23:45 Güncelleme:
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        Sakarya'da yaklaşık 1 ton bozuk sucuk imha edildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 1 ton bozuk sucuğun imha edildiği, işletmenin mühürlendiği bildirildi.

        Hendek Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, halkın sağlığını korumak ve güvenli gıdaya erişim sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.


        Açıklamada, özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik kontrollerde hijyen şartları, üretim standartları, ürünlerin muhafaza koşulları ve resmi yükümlülüklerin titizlikle incelendiği belirtildi.

        Devam eden rutin denetim faaliyetleri kapsamında Dereboğazı Mahallesi'nde R.B. adına faaliyet gösteren işletmede inceleme gerçekleştirildiği, hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları ve üretim standartlarının detaylı şekilde kontrol edildiği bildirildi.

        Açıklamada, denetim sırasındaki detaylı incelemede işletmede bulunan sucuklarda küflenme ve bozulma tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Tüketilmesi sakıncalı olduğu tespit edilen yaklaşık 1 ton sucuk, ekipler gözetiminde imha edilerek piyasaya sürülmesi engellendi. Tespit edilen olumsuzluklarla ilgili gerekli tutanaklar düzenlenirken ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işletme hakkında yasal işlem uygulandı. Halk sağlığını riske atan ürünlerin piyasaya arz edilmesinin önüne geçilirken işletme mühürlenerek gerekli idari süreçler titizlikle yürütüldü."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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