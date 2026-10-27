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        3 gün önce evlenen diyetisyen, otomobilde ağır yaralı bulundu

        SAMSUN'da, otomobilde karnından bıçak yarası ve bileğinde kesik bulunan diyetisyen S.Ö. (31), hastanede tedaviye alındı. S.Ö.'nün 3 gün önce evlendiği ve bugün balayına gitmeyi planladığı belirtilirken, otomobilin camlarının ise birkaç metre uzaklıkta parçalanmış olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:44 Güncelleme:
        3 gün önce evlenen diyetisyen, otomobilde ağır yaralı bulundu

        SAMSUN’da, otomobilde karnından bıçak yarası ve bileğinde kesik bulunan diyetisyen S.Ö. (31), hastanede tedaviye alındı. S.Ö.’nün 3 gün önce evlendiği ve bugün balayına gitmeyi planladığı belirtilirken, otomobilin camlarının ise birkaç metre uzaklıkta parçalanmış olduğu tespit edildi.

        Olay, saat 08.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Vatan Caddesi'nde Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında meydana geldi. Otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz haldeki kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemelerde, adının S.Ö. olduğu belirlenen kişinin karnında bıçak yarası ve bileğinde kesik olduğu saptandı. İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkardığı S.Ö., sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalesinin hastaneye kaldırılan S.Ö., ameliyata alındı. S.Ö.’nün sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

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        Öte yandan, otomobilin ön ve sağ camının da birkaç metre uzaklıkta parçalanmış halde bulunduğu belirlendi. Otomobildeki piknik tüpünün açıldığı, oluşan basınçla camların patlamış olabileceği de değerlendirildi. S.Ö.’nün diyetisyen olduğu, 3 gün önce evlendiği ve bugün balayına gitmeyi planladığı öğrenildi.

        Soruşturma sürüyor.

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