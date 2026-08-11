6. Cemre Kamp Samsun'da başladı

Cemre Vakfınca düzenlenen "Cemre Kamp"ın 6'ncısı Samsun'da başladı.

Kentte 3 gün sürecek kampa Türkiye'nin farklı illerinden 66 öğrenci katılıyor.

Program kapsamında katılımcılara sıfır atık, su yönetimi, ilk yardım, afet farkındalığı ve orman yangınları konularında eğitimler verilecek, doğa fotoğrafçılığı ve doğa yürüyüşü gibi etkinlikler düzenlenecek.

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, AA muhabirine, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) kadar her ay farklı bir ilde kamp düzenleyeceklerini söyledi.

COP31'e hazır bir gençlik yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Gökgöz, "Bizim kamplarımızın önceliği COP31 eğitimleri almak. Bu eğitimleri aldıktan sonra COP31'in gönüllü kısmında bu kamplarda eğitim gören tüm arkadaşlarımızı görevlendirerek Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bu dünyanın en büyük iklim zirvesinde başarılı bir organizasyonu tamamlamak istiyoruz." dedi.

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Kamplarda gönüllülerin birçok alanda eğitim aldığını dile getiren Gökgöz, sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

Gökgöz, "Çevre Bakanlığımızın uyguladığı HOREKA projesini sistem üzerinden anlattık, işletmelere anlattık. İnşallah sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılmasında da Cemre Vakfı olarak tam destek veriyoruz. Zaten her zaman şunu söyledik, biz sıfır atığın sahadaki en büyük temsilcileri, en büyük destekçileri olarak her zaman onların yanında olacağımızı belirttik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin farklı illerinden yapılan başvurular arasından seçim yaptıklarını anlatan Gökgöz, kamplara ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinin katıldığını bildirdi.

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Bir sonraki kampın İstanbul'da düzenleneceğini belirten Gökgöz, "Bir sonraki kampımız İstanbul ve sonra COP31'e gidiyoruz inşallah." dedi.

Cemre Vakfı gönüllüleri ayrıca İstiklal Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nda 121 işletmenin Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi ile otel, restoran ve kafeleri kapsayan HOREKA sistemine dahil edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu sistemler kapsamında işletmelerdeki geri dönüştürülebilir depozitolu ambalajların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplanması ve işletmelere depozito bedellerinin ödenmesi öngörülüyor.

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz ve beraberindeki gönüllüler, program kapsamında Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı da ziyaret etti.

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Cemre Kamp'ın ikinci gününde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kuş gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı, bisiklet ve doğa yürüyüşü etkinlikleri gerçekleştirilecek.