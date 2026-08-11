Samsun'da Miliç Kadınlar Plajı ve Yüzme Havuzu açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesince Terme ilçesinde yapımı tamamlanan Miliç Kadınlar Plajı ve Yüzme Havuzu hizmete açıldı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Miliç Sahili'nde yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerine kurulan tesis, 11 Ağustos Salı günü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Toplam 1500 kişi kapasiteli tesiste 700 kişilik şezlong alanı, kafe, dinlenme alanları, duşlar ve soyunma kabinleri bulunuyor.

Deniz ve havuz imkanını bir arada sunan tesisin, yaz aylarında bölgenin sosyal ve turistik yaşamına katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Miliç'in turizm açısından önemli bir bölge olduğunu belirtti.

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Tesisin Terme'nin sosyal yaşamına yeni bir soluk getireceğini aktaran Doğan, "Tesisimiz açılır açılmaz Miliç Sahili daha da hareketlendi. Turizm açısından çok değerli bir bölge olan Miliç, bu projeyle turizm potansiyelini daha da artıracak. Bu tesis yaz aylarında hemşehrilerimizin dinlenebileceği, serinleyebileceği ve sosyal zaman geçirebileceği önemli bir merkez olarak hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Doğan, tesisin yalnızca Terme ve Samsun'a değil, bölge turizmine hizmet edeceğini sözlerine ekledi.