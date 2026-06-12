A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen robot CANİKMAN, kadınların üretimine destek oldu

Samsun'da Canik İlçe Nüfus Müdürlüğünce fahri kimlik belgesi verilerek "Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk robotu" olan CANİKMAN, A Milli Futbol Takımı formasıyla kadınların ürettikleri ürünleri tanıttı.



Canik Belediyesi 5. Geleneksel Hanım Konakları Sergisi, Samsun'daki bir alışveriş merkezinde açıldı.



Programa Canik İlçe Nüfus Müdürlüğünce fahri kimlik belgesi verilen robot CANİKMAN, A Milli Futbol Takımı formasıyla katıldı.



Kadınların emekle işlenen ürünlerinin bulunduğu stantları gezen CANİKMAN, vatandaşların ilgi odağı oldu.



Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, burada yaptığı konuşmada, kadınları ücretsiz sertifikalı ve uygulamalı mesleki eğitimlerle buluşturduklarını söyledi.



Canik Belediyesi hanım konaklarında kadın istihdamı konusunda farkındalık oluşturmaya, ülkenin nitelikli işgücü dinamiğine katkı sunmaya devam ettiklerini anlatan Sandıkçı, kurslara katılan kadınların daha sonra kendi iş yerlerini açarak ev ekonomilerine katkı sunduğunu dile getirdi.



Sandıkçı, 2026 Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'na destek olmak için CANİKMAN'ın sergiye milli forma ile katıldığını belirterek, "Ayrıca kadınlarımız da milli takımımızın yanında olduklarını göstermek için kırmızı-beyaz bileklikler yaptı. Onları burada ücretsiz olarak halkımıza dağıtıyoruz." dedi.



Sergi, 24 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık kalacak.









