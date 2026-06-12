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        Havza Kaymakamlığı Bocce Turnuvası sona erdi

        Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Bocce Turnuvası, sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Havza Kaymakamlığı Bocce Turnuvası sona erdi

        Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Bocce Turnuvası, sona erdi.

        Havza Kaymakamlığı tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle Havza Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 16 takım, 4 grup halinde mücadele etti.

        Turnuvanın finalinde Havza Orman İşletme Takımı'nı 15-9 yenen Havza Kaymakamlığı birinci oldu.

        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi mağlup eden Havza İtfaiye Grup Amirliği de turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

        Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalyaları Kaymakam Mustafa Ayvat ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından verildi.

        Ayvat, "Turnuvada amacımız kurumlarımız arasındaki diyalogu geliştirmek ve çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmaktı. Turnuvamıza katılarak centilmence mücadele eden tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.



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