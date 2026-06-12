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        Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları için başvurular başladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek yaz spor okulları için başlayan başvuruların 26 Haziran'a kadar süreceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları için başvurular başladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek yaz spor okulları için başlayan başvuruların 26 Haziran'a kadar süreceği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi yaz boyunca gençleri ve çocukları sporla buluşturacak.


        "Spor Şehri Samsun" vizyonuyla düzenlenen yaz spor okulları ile 6-25 yaş aralığındaki çocuk ve gençler, yaz boyunca alanında uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma fırsatı bulacak.


        Yaz spor okulları kapsamında futbol, voleybol, badminton, tekvando, dragon bot, atlı spor, güreş, kort tenisi, boks, basketbol ve halk dansları olmak üzere 11 branşta eğitimler ücretsiz verilecek.


        Uzman eğitmenler tarafından 7 farklı spor tesisinde verilecek eğitimlerden futbol, tekvando, boks ve halk dansları için kontenjan sınırlaması bulunmazken, diğer branşlar için kontenjanlar sınırlı olacak.

        Yaz spor okulları için başlayan başvurular, 26 Haziran'a kadar devam edecek. Programın eğitim dönemi ise 4 Temmuz'da başlayacak ve 4 Eylül'e kadar devam edecek.


        Başvurular, "www.samsun.bel.tr" adresinden ya da Alo 153 Çözüm Merkezi'nden gerçekleştirilecek.


        Çocuk ve gençlerin yaz tatilini sporla değerlendirmesini amaçlayan program kapsamında eğitimler ücretsiz olarak verilecek.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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