İlkadım Belediye Spor Kulübü Tekvando Takımı katıldığı turnuvada 23 madalya kazandı

İlkadım Belediye Spor Kulübü Tekvando Takımı'nın Samsun'da düzenlenen şampiyonada 23 madalya ile turnuvanın en fazla madalya kazanan takımı olduğu bildirildi.





İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlkadım Belediye Spor Kulübü Minikler Tekvando Takımı, 4-9 Haziran tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler Tekvando İl Şampiyonası'na katıldı.





Turnuvadaki İlkadım Belediye Spor Kulübü sporcuları 7 altın, 3 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanarak, şampiyonanın en fazla madalya kazanan takımı oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, turnuvada elde edilen başarılı sonuçlardan dolayı tüm sporcuları tebrik etti.





Geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ettiklerini dile getiren Kurnaz, "Spor yapan tüm çocuklarımızın yanındayız, onları destekliyoruz. Kısacası sporla büyüyor, başarıya hep birlikte yürüyoruz. Spora ve sporcuya daima önem veren İlkadım Belediye Spor Kulübümüz, katıldığı turnuva ve şampiyonalardan başarılarla dönmeye devam ediyor. Madalya kazanan ve kazanamayan sporcularımız gösterdikleri mücadele, disiplin ve azimle gerçek birer şampiyon olduklarını kanıtladı. Madalya kazarak bizleri gururlandıran tüm sporcularımız, onları yetiştiren antrenörlerini ve yavrularımızın daima yanlarında olan ve onları destekleyen ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.







