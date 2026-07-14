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        AK Parti Samsun Milletvekili Karaaslan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        AK Parti MKYK üyesi ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:48 Güncelleme:
        AK Parti Samsun Milletvekili Karaaslan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        AK Parti MKYK üyesi ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan, mesajında, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde milletin canı pahasına darbecilerin karşısında durduğunu vurguladı.

        Darbe girişiminin milletin iradesi ve devletin kararlı duruşuyla bertaraf edildiğine işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:


        "15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline kasteden, milletimize silah doğrultan, devletimizin en kritik kurumlarını hedef alarak ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen darbeci hainler aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, cesareti, vatan sevgisi ve imanından aldığı güçle hiç beklemedikleri bir yenilgi yaşamıştır. O karanlık gece, milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıktığı bir demokrasi destanına dönüşmüştür. Yediden yetmişe genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlarda, şehirlerin caddelerinde destansı bir direniş sergilemiş, kurşunlara göğsünü siper eden, tankların önüne korkusuzca çıkan milletimiz, canı pahasına vatanını ve devletini savunmuştur. Darbecilerin kırk yıllık planı, devletimizin ve milletimizin kararlı iradesi ve ortaya konulan ruh ile bir gecede çökmüş, zafer Türkiye’nin ve Türk milletinin olmuştur."

        Karaaslan, 15 Temmuz'da vesayet odaklarının karanlık planına milletin "dur" dediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "15 Temmuz darbe girişiminin amacı Türkiye'nin son dönemde yazdığı başarı hikayesini yarım bırakmak, demokrasi ve kalkınma yolculuğunu sekteye uğratmak, istikrarlı yönetim ile her alanda elde ettiği kazanımları yok etmekti. En nihayetinde ülkemizin kendi istikametini çizme azmini ve iradesini ortadan kaldırmayı hedefleyen vesayet odaklarının karanlık planına milletimiz dur demiş, Türkiye'yi kuşatma teşebbüsüne geçit vermemiştir. 10. yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün taşıdığı anlam ve verdiği mesaj ilk günkü kadar güçlüdür. Türkiye'de darbeler dönemi o gün sona ermiştir. Ülkemizi terörle ve ihanetle köşeye sıkıştırma devri çoktan geçmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde Türkiye, yalnızca kendi meselelerini çözme iradesini güçlendirmekle kalmamış, bölgesinde ve dünyada barışın, istikrarın ve çözümün önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Bu yürüyüşten geriye dönüş de söz konusu değildir."

        Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Karaaslan, "Bölgemizde ve dünyada yaşanan tüm gelişmelere rağmen ülkemizin merkez ülke konumunu her geçen gün daha da pekiştirdiği bu tarihi süreçte birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Ülkemizi yarım asırlık terör belasından kurtarma kararlılığımızdan asla taviz vermeyecek, şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin fedakarlıklarına layık olacak şekilde gerekli adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz. Terörün yol açtığı acıları geride bırakırken, kardeşliğin, huzurun, güvenin hâkim olduğu daha güçlü Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz. Çünkü biliyoruz ki 'İrade bizim, zafer bizim' anlayışı, milletimizin en büyük gücüdür. Milli iradenin zaferi 15 Temmuz'un 10. yılında canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Canı pahasına darbecilerin karşısında duran, cesaretiyle ihanet girişimine geçit vermeyen milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



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