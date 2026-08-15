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        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'un Terme ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Terme ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 19:14 Güncelleme:
        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'un Terme ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Terme ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Karaaslan, beraberindeki AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan ve partililerle AK Parti Terme İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Burada partililerle bir araya gelen Karaaslan, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti.

        İlçede fındık hasadının başlaması dolayısıyla üreticileri de ziyaret eden Karaaslan, "Hayırlı ve bereketli bir sezon" temennisinde bulunarak üreticilere kolaylıklar diledi.

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        Karaaslan, daha sonra Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Şenol Kul'dan bilgi aldı.

        Miliç Tesisleri'ndeki Terme Evi'ni de ziyaret eden Karaaslan'a, burada Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından tesis ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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