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        Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 17 Ağustos Pazartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Samsunspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 17 Ağustos Pazartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Samsunspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yaklaşık 1 saat 10 dakika çalıştı.

        Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

        Sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Jaures Assoumou ve Igor Drapinski antrenmana katılmadı.

        Karadeniz ekibi, yarın yapacağı idmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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