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        Samsunspor'da gözler Göztepe maçına çevrildi

        Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Trendyol Süper Lig'de ilk 5'i hedeflediklerini ve doğrudan rakip olarak gördükleri Göztepe karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Samsunspor'da gözler Göztepe maçına çevrildi

        Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Trendyol Süper Lig'de ilk 5'i hedeflediklerini ve doğrudan rakip olarak gördükleri Göztepe karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.

        Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahalarında oynayacakları Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi.

        Hedeflerinin ilk 5 olduğunu belirten Çakır, "Göztepe ile çok önemli bir maça çıkıyoruz. Çünkü Göztepe bizim direkt rakibimiz gibi gözüküyor. Eğer biz ilk 5 için oynayacaksak Göztepe'nin üstünde olmalıyız. O yüzden de bu Göztepe maçını bizim için çok önemli bir maç olarak düşünüyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle bu maçı mutlaka kazanmak istiyoruz ve kazanacağımıza inanıyoruz. Ondan yana bir şüphemiz yok." dedi.

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        Nuri Asan Tesisleri'nin geleceğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Çakır, Samsun Büyükşehir Belediyesinin birkaç ay önce kulübe yeni tesis yapılması konusunda teklif sunduğunu anlattı.

        Alternatif tesis alanlarını incelediklerini ama mevcut tesislerin muadili olabilecek uygun bir yer bulamadıklarını ifade eden Çakır, şöyle devam etti:

        "Sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım da 'Tesislerin oradan geçecek yol alanını boşaltalım ve diğer bölümleri tamamen yenileyelim.' dedi. Yani tesisleri, binaları yıkalım, komple büyük bir yatırım yapalım istiyoruz. Başkanın düşüncesi büyük bir yatırım yapmak. Her tarafı yıkıp yeniden yapmak istiyor. Sayın Başkanımız bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için randevu talebinde bulundu. Bu konuyu direkt Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşacak."

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        Çakır, Arbnor Muja'nın takımdan ayrıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

        "Cherif Ndiaye'yi de Yunanistan'ın PAOK Kulübüne satın alma opsiyonuyla kiralık olarak veriyoruz. Şu anda son işlemleri tamamlanıyor. Mutlaka bir santrfor alacağız. Orta sahaya da başkanımızın özellikle istediği bir oyuncu var. Onunla ilgili de çalışıyoruz. Eksik görülen yerlere 5 Eylül'e kadar transfer çalışması devam edecek. Eliot Watt'ın ceza durumu var. Eski takımında son maçta çift sarıdan kırmızı kart gördüğü için 1 maç, sonrasındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle de İskoç Futbol Federasyonundan 3 maç ceza almıştı. İskoçlar, başvurumuz sonucu 3 maçlık cezayı askıya aldı. İleriki günlerde karar verecekler. Şu anda 1 maçlık cezası var. Bu hafta oynayamayacak. Ondan sonra, ceza sonucu gelene kadar maçlarda oynayabilecek. Tanguy Coulibaly sezon başında ameliyat olmuştu. Pazartesi günü çalışmalara başlayacak, 1 hafta sonra da takımla çalışacak. Elayis Tavşan'ın baş parmağı kırıldı. Onun tedavisi de devam ediyor. Yunus Emre Çift'in bileğinde darbe sakatlığı var. Bu hafta o da olmayacak. Dün de idmanda Jaures Assoumou'nun arka adalesinde yırtık oluştu ve tedavisine başlandı. Bir süre o aramızda olmayacak. Yeni transferlerimizden Igor Drapinski'de de idmanda bir ödem oluştu. Bu hafta o da aramızda olmayacak. 6 oyuncumuzdan Göztepe maçında yararlanamayacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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