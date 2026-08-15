Samsun'da ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Aramada 5 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli boy ve ebatlarda 78 bıçak, 91 av tüfeği kartuşu, 31 tabanca fişeği, 4 piyade tüfeği fişeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.