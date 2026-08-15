Samsun'da ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Giriş: 15.08.2026 - 14:59 Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında K.T'nin (30) üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.
Aramada 5 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli boy ve ebatlarda 78 bıçak, 91 av tüfeği kartuşu, 31 tabanca fişeği, 4 piyade tüfeği fişeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüpheli K.T. gözaltına alındı.
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