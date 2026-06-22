Alaçam'da ortaokullar arası futbol turnuvası tamamladı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Belediye tarafından yapımı tamamlanan halı sahada düzenlenen Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası sona erdi.



Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde belediyenin kendi imkanlarıyla inşa ettiği sahada gerçekleştirilen organizasyonun ardından dereceye giren takımlara kupaları teslim edildi, öğrencilere spor malzemesi desteği sağlandı.



Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, "Belediye olarak, kendi ekip ve ekipmanlarımızla yapımını tamamladığımız Şehit Kadir Kara İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesindeki halı sahada düzenlediğimiz Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası büyük bir heyecan ve dostluk içinde tamamlandı. Turnuvada derece elde eden takımlarımıza kupalarını takdim ederken, sporun ve gençlerimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla spor malzemesi desteğinde de bulunduk." ifadelerini kullandı.



Başkan Ramazan Özdemir, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sosyal ve sportif faaliyetlere teşvik etmeye, onların gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

