Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Alaçam'da ortaokullar arası futbol turnuvası tamamladı

        Alaçam'da ortaokullar arası futbol turnuvası tamamladı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Belediye tarafından yapımı tamamlanan halı sahada düzenlenen Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Alaçam'da ortaokullar arası futbol turnuvası tamamladı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Belediye tarafından yapımı tamamlanan halı sahada düzenlenen Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası sona erdi.

        Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde belediyenin kendi imkanlarıyla inşa ettiği sahada gerçekleştirilen organizasyonun ardından dereceye giren takımlara kupaları teslim edildi, öğrencilere spor malzemesi desteği sağlandı.

        Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, "Belediye olarak, kendi ekip ve ekipmanlarımızla yapımını tamamladığımız Şehit Kadir Kara İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesindeki halı sahada düzenlediğimiz Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası büyük bir heyecan ve dostluk içinde tamamlandı. Turnuvada derece elde eden takımlarımıza kupalarını takdim ederken, sporun ve gençlerimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla spor malzemesi desteğinde de bulunduk." ifadelerini kullandı.

        Başkan Ramazan Özdemir, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sosyal ve sportif faaliyetlere teşvik etmeye, onların gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu

        Benzer Haberler

        'Hastalığı sessiz dönemde yakalamak hayat kurtarıyor' Samsun'da "Erken Fark...
        'Hastalığı sessiz dönemde yakalamak hayat kurtarıyor' Samsun'da "Erken Fark...
        Selde zarar gören Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası yıkıldı
        Selde zarar gören Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası yıkıldı
        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu
        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu
        Dünya şampiyonu Yasin Muhittin Can, muaythaide Türk bayrağını tekrar gönder...
        Dünya şampiyonu Yasin Muhittin Can, muaythaide Türk bayrağını tekrar gönder...
        Plakasını köpükle kapatıp kantardan kaçmaya çalışan tıra 236 bin lira ceza
        Plakasını köpükle kapatıp kantardan kaçmaya çalışan tıra 236 bin lira ceza
        Samsun'da 49 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
        Samsun'da 49 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı