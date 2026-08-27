Alaçam'da Sokak Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Yetkililer, ilgili konularda görüş alışverişinde bulunarak sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların daha etkin yürütülmesi için yapılacak uygulamaları değerlendirdi.

Toplantıda, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler, kurumlar arası koordinasyon ile önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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