Ankara'dan birlik ve beraberlik mesajları

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve beraberindeki heyet, Ankara’da bir dizi ziyarette bulundu. Heyet, ilk olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, ardından TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. 10 Ekim'de gerçekleştirilen oda seçimlerinin ardından yeni dönem kapsamında yapılan ziyaretlerde, Samsun’un ekonomik gelişimi, iş dünyasının hedefleri ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alınırken, birliktelik mesajları verildi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Divanı üyeleri, TOBB Samsun delegeleri ve komite başkanları, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, başkan yardımcıları Süleyman Hızır ve Kadir Erol Beytekin’den oluşan heyet, Ankara temasları kapsamında ilk ziyaretini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş’a gerçekleştirdi.

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Muş: "Yeni yatırımlar Samsun’un gelişimine katkı sağlayacak"

Samimi bir ortamda ve verimli geçen görüşmede, Samsun’un ekonomik gelişimi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve kentin geleceğine katkı sağlayacak ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Samsun’un kalkınmasına yönelik çalışmaların ve iş dünyasının beklentilerinin ele alındığı ziyarette Murzioğlu, Samsun’a katkı sunan çalışmaları ve şehrin gelişimine yönelik destekleri dolayısıyla Mehmet Muş’a teşekkür etti. Murzioğlu ayrıca, oda olarak yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında da Muş’a bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, Samsun TSO’nun kent ekonomisine ve iş dünyasına yönelik çalışmalarının önemine dikkati çekti. Samsun’un stratejik konumu, limanı, lojistik altyapısı, üretim kapasitesi ve girişimci iş dünyasıyla önemli bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirten Muş, bu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi için kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Muş, "Samsun’un ekonomik gelişimini hızlandırmak, üretim kapasitemizi artırmak, mevcut işletmelerimizi güçlendirmek ve şehrimize yeni yatırımlar kazandırmak hepimizin ortak hedefi olmalı. Sanayi, ticaret, üretim ve istihdam birbirini tamamlayan alanlar. Bu alanlarda ilerleme sağlayabilmek için iş dünyamızın beklentilerini dikkate almalı, karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeli ve kamu kurumlarımızla iş dünyamız arasında güçlü bir iş birliği sağlamalıyız. Samsun’un sahip olduğu imkânları ekonomik değere dönüştürmek, işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak ve şehrimizin kalkınmasına katkı sunmak için ortak akılla hareket etmek büyük önem taşıyor. Samsun Ticaret ve Sanayi Odamız da üyelerinin ihtiyaçlarını gündeme taşıması ve kent ekonomisinin gelişimine katkı sunması bakımından önemli bir görev üstleniyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmaları önemsiyor, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’na, Meclis Başkanı Haluk Akyüz’e ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Yeni çalışma dönemine başlayan başkanımızı ve oda organlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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Hisarcıklıoğlu: "Samsun’da birlik ve beraberliğin kıymetini bilin"

Samsun TSO heyeti, Mehmet Muş ziyaretinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Ankara’da TOBB’un İkiz Kuleler’deki merkezinde ziyaret etti. Seçim sürecini tamamlayarak yeni döneme başlayan Samsun TSO heyetini tebrik eden Hisarcıklıoğlu, Samsun’un sahip olduğu üretim gücü, stratejik konumu ve girişimcilik potansiyeliyle Karadeniz Bölgesi ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek kentin gelişimini ve iş dünyasının çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti. Samsun’un ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesinde Samsun TSO’nun önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Samsun, Karadeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olarak üretimi, ticareti, sanayisi ve girişimci iş insanlarıyla ülke ekonomimiz açısından büyük önem taşıyor. Şehrimizin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesini, yatırımların artırılmasını ve iş dünyamızın gelişimini yakından takip ediyoruz. Samsun’daki birlik ve beraberliğiniz de çok önemli. Bunun kıymetini bilin. Çünkü birlik ve beraberlikte bereket vardır. Samsun Ticaret ve Sanayi Odamız da üyelerinin ihtiyaçlarını gözeten, iş dünyasının taleplerini gündeme taşıyan ve kent ekonomisine katkı sunan çalışmalarıyla önemli bir görev üstleniyor. Salih Zeki Murzioğlu Başkanımızla TOBB Yönetim Kurulu’nda birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kendisinin Samsun iş dünyası için ortaya koyduğu çalışmaları ve şehrin ekonomik gelişimine yönelik gayretlerini önemsiyorum" diye konuştu.

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Murzioğlu: "Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüz"

Ankara’da gerçekleştirdikleri ziyaretleri değerlendiren Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kentin ekonomik gelişimi için kamu kurumları, yerel paydaşlar ve iş dünyası arasındaki iletişim ve iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirtti. Mehmet Muş ve M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin yeni dönem hedefleri açısından önemli olduğunu ifade eden Murzioğlu, şöyle konuştu:

"Yeni döneme başlamamızın ardından hem şehrimizin ekonomik gelişimine katkı sunan hem de iş dünyamızın hedeflerini ortak akılla değerlendirmemize imkân sağlayan temaslarda bulunmak istedik. Bu kapsamda ilk olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız ve Samsun Milletvekilimiz Sayın Dr. Mehmet Muş’u, ardından TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettik. Görüşmelerimizde Samsun’un ekonomik potansiyelini daha ileriye taşıyacak çalışmalar, kurumlar arası iş birliği ve iş dünyamızın beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Mehmet Muş olsun milletvekillerimiz olsun ve diğer tüm paydaşlarımız olsun Samsun’un gelişimine yönelik katkılarını ve şehrimizin kalkınmasına ilişkin çalışmaları önemsiyoruz. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yıllara dayanan tecrübesi, vizyonu ve iş dünyasının sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımı da bizler için son derece kıymetli. Kendisiyle TOBB Yönetim Kurulu’nda birlikte çalışmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Samsun’un potansiyeli daha etkin değerlendirmek, sanayimizi güçlendirmek, ihracatımızı artırmak, yeni yatırımları şehrimize kazandırmak ve istihdamı desteklemek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Samsun TSO olarak üyelerimizin rekabet gücünü artırmayı ve işletmelerimizin gelişimine katkı sunmayı temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Birlik ve beraberliğimiz, ortak aklı esas alan yaklaşımımız ve dayanışmamız en büyük gücümüzdür."