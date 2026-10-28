ÇTB Başkanı Yılmaz: "Çarşamba'mız için birlikte üretecek ve birlikte başaracağız"

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz, "Birliğimizden güç alacak, ortak akılla yol yürüyecek, Çarşamba'mız için birlikte üretecek ve birlikte başaracağız" dedi.

ÇTB Başkanı Selim Yılmaz, 1 Ekim'de gerçekleştirilen Çarşamba Ticaret Borsası organ seçimleriyle ilgili üyelere yönelik teşekkür mesajı yayımladı. Demokratik bir olgunluk, karşılıklı saygı ve birlik beraberlik anlayışı içerisinde seçim sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Yılmaz, "Seçim sonucunun, borsamız ve Çarşamba'mız adına hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bu süreçte emeği geçen, iradesini ortaya koyan, desteğini esirgemeyen tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyor; borsamızın organlarında görev üstlenen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bizlere duyulan güveni bir görev olmasının da ötesinde, Çarşamba'mızın ekonomik geleceğine, üreticimizin emeğine, tüccarımızın alın terine ve üyelerimizin beklentilerine karşı üstlendiğimiz büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz" diye konuştu.

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"Çarşamba, bereketli toprakları, köklü ticaret geleneği, üretim gücü ve çalışkan insanlarıyla yalnızca bölgemizin değil, ülkemizin de önemli ekonomik değerlerinden biridir" diyen Yılmaz, "Bu toprakların sahip olduğu potansiyelin farkındayız. İnanıyoruz ki Çarşamba'nın geleceği; üretenin desteklendiği, ticaretin geliştiği, emeğin değer bulduğu ve ortak hedefler etrafında kenetlenmiş güçlü bir ekonomik yapıyla şekillenecektir. Bu anlayışla, Çarşamba Ticaret Borsası'nı yalnızca ticari işlemlerin yürütüldüğü bir kurum olarak değil; üreticimizle tüccarımız arasında güven köprüsü kuran, üyelerimizin sesine kulak veren, sorunlara çözüm üreten ve bölgemizin kalkınmasına yön veren güçlü bir kurum olarak görüyoruz. Yeni dönemde de önceliğimiz; üyelerimizin menfaatlerini korumak, ticaretimizin gelişmesine katkı sunmak, tarımsal üretimimizin ekonomik değerini artırmak ve Çarşamba'mızın sahip olduğu potansiyeli yeni projelerle daha ileriye taşımak olacaktır" şeklinde konuştu.

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"Çarşamba'mız için birlikte üretecek ve birlikte başaracağız"

Üyelerle birlikte Çarşamba’nın ekonomisini geliştirmek ve daha ileri taşımak adına çalışacaklarını belirten Başkan Yılmaz, ayrıca şunları söyledi:

"Biliyoruz ki güçlü kurumlar yalnızca yönetimlerin gayretiyle değil, üyelerinin güveni, katkısı ve ortak iradesiyle yükselir. Bu nedenle kapımız da gönlümüz de her zaman üyelerimize açık olacaktır. Farklı görüşleri zenginlik, istişareyi güç, birlik ve beraberliği ise başarımızın en sağlam temeli olarak kabul edeceğiz. Geride bıraktığımız seçim sürecini bir ayrışma değil, ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü kenetlenmemiz için yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Çünkü hepimiz aynı toprağın bereketini, aynı şehrin geleceğini ve aynı ticaretin sorumluluğunu paylaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kişisel beklentilerin değil ortak menfaatlerin, günübirlik kazanımların değil kalıcı hizmetlerin, sözlerin değil ortaya konulan eserlerin belirleyici olduğu bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Bizim en büyük gücümüz üyelerimizin güveni, en önemli sorumluluğumuz bu güvene layık olmak, en büyük hedefimiz ise Çarşamba Ticaret Borsası'nı ve Çarşamba ekonomisini hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bu vesileyle, 1 Ekim seçimlerinde bizlere güvenen, destek veren, demokratik sürece katkı sunan tüm üyelerimize bir kez daha yürekten teşekkür ediyor; yeni çalışma dönemimizin Borsamıza, üyelerimize, Çarşamba'mıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Birliğimizden güç alacak, ortak akılla yol yürüyecek, Çarşamba'mız için birlikte üretecek ve birlikte başaracağız."