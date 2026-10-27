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        Önünü kestikleri şahsı bıçaklayıp aracının lastiklerini kestiler

        Samsun'un Canik ilçesinde aracının önü kesilen bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Saldırganlar, yaralının araçla peşlerinden gelmesini engellemek için otomobilin lastiklerini de kesti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Önünü kestikleri şahsı bıçaklayıp aracının lastiklerini kestiler

        Samsun’un Canik ilçesinde aracının önü kesilen bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Saldırganlar, yaralının araçla peşlerinden gelmesini engellemek için otomobilin lastiklerini de kesti.

        Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle Ali Rıza Bey Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.E.E.’nin aracının önünü kesen saldırganlar, şahsı boynundan ve sağ kolundan bıçakladı. Şüpheliler, yaralının araçla peşlerinden gelmesini engellemek amacıyla otomobilin lastiklerini de kesti.

        Yaralanan Y.E.E., olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde oyuncak tabanca ele geçirirken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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