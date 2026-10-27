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        Vali Tavlı, 1 milyar TL'lik demiryolu iltisak hattını inceledi

        – Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesini demir yolu ağına bağlayacak 3 kilometrelik iltisak hattı ve 140 bin m2'lik yükleme ve boşaltma merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Vali Tavlı, 1 milyar TL'lik demiryolu iltisak hattını inceledi

        – Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesini demir yolu ağına bağlayacak 3 kilometrelik iltisak hattı ve 140 bin m2'lik yükleme ve boşaltma merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi.

        Vali Orhan Tavlı, Havza Kaymakamı Samet Serin ve Havza OSB Müdürü Emre Kadiroğlu ile birlikte, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 1 milyar TL bedelli proje kapsamında inşa edilen ve Kasım ayında faaliyete geçerek Havza Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesini demir yolu ağına bağlayacak 3 kilometrelik iltisak hattı ve 140 bin m2'lik yükleme ve boşaltma merkezindeki çalışmaları, 220 bin m2 alanda inşa edilen ve 2027 yılında üretime geçmesi planlanan kimya ve hijyen sistemleri fabrikasındaki çalışmaları, bir savunma sanayi şirketi tarafından yapımına devam edilen tesisteki çalışmaları ve doğalgaz ve elektrik altyapı çalışmalarını yerinde gözlemledi.

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        Vali Tavlı, çalışmaların son durumu hakkında sorumlulardan bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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