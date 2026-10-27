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        Samsunspor, İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Samsunspor, İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

        Antrenmana ısınma koşusu ve fizik hareketleri ile başlayan futbolcular, daha sonra duran top organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptı.

        İdmana sakatlığı geçen Celil Yüksel de katıldı.

        Samsun ekibi, İstanbul Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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