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        Samsun'da 17 yaşındaki hastanın göğsü ameliyatla düzeltildi

        SAMSUN Şehir Hastanesi'nde, halk arasında 'kunduracı göğsü' olarak bilinen, göğüs kafesinde çöküklüğünün tedavisinde kapalı ameliyat yöntemi ilk kez uygulandı. Göğüs kafesinde çökme olan Selçuk Avcı (17), yaklaşık 1 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Samsun'da 17 yaşındaki hastanın göğsü ameliyatla düzeltildi

        SAMSUN Şehir Hastanesi’nde, halk arasında ‘kunduracı göğsü’ olarak bilinen, göğüs kafesinde çöküklüğünün tedavisinde kapalı ameliyat yöntemi ilk kez uygulandı. Göğüs kafesinde çökme olan Selçuk Avcı (17), yaklaşık 1 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Samsun’da yaşayan Selçuk Avcı, yaklaşık 1 ay önce göğüs ağrısı şikayetiyle Samsun Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Avcı’nın göğüs duvarında çöküklük olduğu tespit edildi. Cuma günü ameliyata alınan Avcı’ya, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Tıp Fakültesi Samsun Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Selçuk Gürz ile Dr. Öğretim Üyesi Necmiye Gül Temel tarafından yaklaşık 1 saat süren operasyonda iki metal bar yerleştirildi. Göğüs kemiğini dışarıya doğru kaldırarak göğüs kafesinin şeklini düzeltmek amacıyla yerleştirilen barların yaklaşık 3 yıl sonra ameliyatla çıkarılacağı belirtildi.

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        AMELİYATIM ÇOK İYİ GEÇTİ

        Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Selçuk Avcı, “Göğsümde doğuştan çukurluk vardı. Öncesinde ben görmedim, zayıflayınca bu çukurluk ortaya çıktı. Ameliyat oldum. Ameliyatım çok iyi geçti. Hiç korkmadım. Göğsümden ameliyat olduğum için biraz canım yanıyor ama yine de iyiyim” dedi.

        ‘GÖĞÜS KAFESİNİ NORMAL HALE GETİRDİK’

        Göğüs kafesindeki şekil bozukluğu şikayetiyle başvuran hastanın değerlendirilmesinde, doğuştan gelen bir çöküklük tespit ettiklerini belirten Doç. Dr. Gürz, “Aile, uzun zamandır bu şikayetin olduğunu söylüyor. Sonrasında farklı doktorlara başvurduğunu belirtiyor. Son olarak bizim polikliniğimize başvurdu. Burada yaptığımız değerlendirmede, göğüs kafesinin içe doğru çökük olduğunu gördük. Bunun için farklı seviyelerde, farklı uygulamalarımız oluyor. Kimisinde ameliyatsız çözümlerimiz oluyor ama Selçuk'ta oldukça derin bir göğüs şekli bozukluğu vardı, içe doğru çöküklük vardı. Bunun için kapalı yöntemle düzeltme ameliyatını gerçekleştirdik. Göğüs kafesini normal hale getirdik. Bunun sonucunda da şu an hastamız gayet iyi. Normal şartlarda açık ameliyatlar uygulandığı dönemde hastalarımızın iyileşme süreçleri çok daha uzun oluyordu. Ancak bu şekilde kapalı yapılan ameliyatlarda hastalar çok daha hızlı iyileşiyor, çok daha çabuk normal hayatlarına dönebiliyorlar” diye konuştu.

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        HER 300 DOĞUMDA BİR GÖRÜLÜYOR

        Rahatsızlığın özellikle 12-17 yaşları arasında görüldüğünü ve Karadeniz Bölgesi’nde sık karşılaşıldığını belirten Doç. Dr. Gürz, “Toplumda her 300 doğumda bir karşılaşılan bir problem bu. Bu şekliyle baktığımızda birçok hastalığa göre aslında çok daha fazla karşılaşılıyor. Ancak hem toplumumuzdaki bilinç düzeyinin artması hem hekimlerimizin uygun şekilde bu hastaları değerlendirmesi sonucunda hastalarımıza çok daha fazla sayıda tanı koyabiliyor ve tedavi planlaması yapabiliyoruz. 12-17 yaşları arasında çok daha sık müdahaleler yapıyoruz. Ancak 20 yaşından sonra da 30'lu yaşlarında da bu ameliyatlar gerçekleştirilebiliyor” dedi.

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        METAL BARLAR 3 YIL SONRA ÇIKARILIYOR

        Ameliyatta kullanılan metal barların çelik alaşımından yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Gürz, “Bunlar hastanın tabii ki vücudun toleransına göre yaklaşık 2,5-3 yıl kadar vücutta tutuluyor. Sonrasında da çıkarılıyor. Çoğunlukla tek barla düzeltme gerçekleştirilebilirken mesela Selçuk’ta en az iki bar kullanmamız gerekti. Bunun gibi şekil bozukluğu ağırlaştıkça daha fazla sayıda barla bu tedavi gerçekleştirilebiliyor. Mevcut haliyle de yaklaşık 3 sene sonra inşallah tekrar küçük bir operasyonla bu barları çıkartarak tamamen tedavisini sağlamış olacağız. Göğüsteki şekil bozukluğu, özellikle erkek hastalar için askere gitme konusunda ciddi kısıtlılıklar yaratabiliyor. Bu ameliyatla onu da ortadan kaldırmış oluyoruz” diye konuştu.

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        İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRDİK

        Samsun Şehir Hastanesi’nde bu ameliyatın daha önce yapılmadığının altını çizen Doç. Dr. Gürz, “Biz ilk kez burada gerçekleştirdik bu ameliyatı. Bu konuda sağ olsun idarecilerimiz bu özellikle kullanılan malzemelerin temini konusunda bize çok yardımcı oldular. Biz de klinik tecrübemizi bu ameliyata koyarak ameliyatı gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de hastalarımıza bu şekilde tedaviyi sağlamak istiyoruz” dedi.

        Galeri
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