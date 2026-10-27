5 bin 656 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun’un İlkadım ilçesinde bir şahsın kullandığı çatı katında yapılan aramada 5 bin 656 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 656 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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