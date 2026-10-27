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        5 bin 656 adet sentetik ecza ele geçirildi

        Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 656 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:50 Güncelleme:
        5 bin 656 adet sentetik ecza ele geçirildi

        Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 656 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun’un İlkadım ilçesinde bir şahsın kullandığı çatı katında yapılan aramada 5 bin 656 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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