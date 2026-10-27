Samsun'da vatandaşların kariyer yolculuğunu destekliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) İstihdam ve Kariyer Merkezi, iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getirerek istihdam süreçlerini kolaylaştırıyor.

SBB, kentteki iş gücü potansiyelini etkin şekilde değerlendirmek ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hizmet veren İstihdam ve Kariyer Merkezi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü görevi üstleniyor. Vatandaşlara hem yüz yüze hem de çevrim içi başvuru imkânı sunan merkez, iş arama sürecini daha erişilebilir ve kolay hâle getiriyor. İş arayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda (Hançerli Mah. 216. Sok. no.8) bulunan İstihdam ve Kariyer Merkezi’ne şahsen giderek başvurularını gerçekleştirebildikleri gibi belediyenin internet adresi üzerinden de özgeçmiş oluşturarak sisteme kayıt yaptırabiliyor. İşverenler ise platform üzerinden iş ilanlarını yayımlayarak ihtiyaç duydukları personel için aday arayışına çıkabiliyor. Böylece iş arayanlarla işverenlerin uygun fırsatlar doğrultusunda bir araya gelmesi kolaylaşıyor.

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İstihdam ve Kariyer Merkezi, başvuru ve özgeçmiş oluşturmanın yanı sıra işveren ziyaretleri, personel taleplerinin alınması, adayların takibi ve uygun işlere yönlendirilmesi gibi hizmetler de sunuyor. Merkez ayrıca mülakat ve işe yerleştirme süreçlerinin takibini yapıyor; toplu mülakat organizasyonları, kariyer danışmanlığı, eğitim planlaması ve ilçe ziyaretleriyle istihdam çalışmalarını destekliyor.