Samsunspor, İstanbul Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı

SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, fitness salonunda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla başladı. Ardından çim sahaya geçen kırmızı-beyazlı ekip, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından duran top organizasyonları üzerinde çalıştı. Samsunspor, İstanbul Başakşehir FK maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Celil Yüksel, günün ilk antrenmanında yer aldı. Amed Sportif Faaliyetler maçında kırmızı kart gören Afonso Sousa, cezası nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımla çalışamayan Emre Kılınç ve Fatih Kaya’nın durumu ise maç saatine kadar netlik kazanacak.

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