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        Havza'da otomobiller çarpıştı: Anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Havza'da otomobiller çarpıştı: Anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

        Kaza, saat 09.40'ta Yeni Mescit Mahallesi Buğday Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vezirköprü istikametinde seyreden Serkan S. idaresindeki 55 AJJ 584 plakalı otomobil ile İsmail A. yönetimindeki 48 HD 491 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Serkan S.'nin kullandığı otomobil yoldan çıkarak şarampole savruldu.

        Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yara almazken, araçtaki Musadiye S. ve 3 yaşındaki kızı A.N.S. hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve çocuk, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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