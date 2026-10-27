Gölün mavisi, sonbaharın renkleriyle buluştu Akdağ'da sonbahar, Ladik Gölü'nde huzur

Samsun'un Ladik ilçesinde Akdağ’ın sonbaharla sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünen doğası, Ladik Gölü’nün mavisiyle buluşarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. Doğanın renk cümbüşü ve gölün huzur veren görüntüsü, bölgeye gelen ziyaretçilere sonbaharın güzelliğini yaşattı. Göl manzarasına karşı çaylarını yudumlayan vatandaşlar, Ladik’in eşsiz doğal güzelliklerinin tadını çıkardı.

Ladik Gölü ve çevresindeki ağaçların sonbahar renkleriyle oluşturduğu manzara, doğayla vakit geçirmek isteyenlere görsel şölen sundu. İlçenin doğal güzelliklerini gezen ziyaretçiler, göl manzarasına karşı çay içerek sonbaharın keyfini çıkardı.

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"Bu güzellikten kendimizi alamıyoruz"

Bölgeyi gezmek için geldiğini belirten Serkan Çiftçi, "Doğal güzellikleri gezerek geliyoruz. Göl çok güzel. Yanı başında çayımızı içmeye karar verdik. Bu güzellikten de kendimizi alıkoyamıyoruz. Havalar da mevsim normallerinin üzerinde. Herkese buraları görmeyi tavsiye ediyorum" dedi.

Samsun’un Bafra ilçesinden geldiğini ve Ladik’i ilk kez ziyaret ettiğini söyleyen Hamza Özcan ise, "Memleketimi gezmeye geldim ama bu tarafa hiç gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Burada göl olduğunu bilmiyordum. Görünce durduk, çayımızı içtik. Çok güzel. Herkesi bekleriz" ifadelerini kullandı.

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"Sonbaharın güzelliği bambaşka"

Sonbaharda kuşburnu topladığını anlatan Şadiye Tuynak, Ladik’in doğal güzellikleri ve yöresel ürünleriyle dört mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunduğunu belirtti. Ladik’in kuşburnusu, yaylaları ve doğal güzellikleriyle öne çıktığını dile getiren Tuynak, "Ladik, kuşburnusuyla, yaylasıyla her şeyiyle meşhurdur. Sonbaharda kuşburnu topluyorum. Bunların ezmesini yapacağım, bir kısmını kurutacağım, çayını hazırlayacağım. Yani bolluk ve bereket var. Çok güzel yaylamız, Ladik Gölü’müz var. Kışın da kayak merkezimiz var" diye konuştu.

Ladik’in doğal güzelliklerine dikkat çeken Rasim Tuynak da Akdağ’ın bölgenin önemli doğal zenginliklerinden biri olduğunu ifade etti.