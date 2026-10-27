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        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri OMÜ'de 3 bin 312 öğrenciye çalışma imkanı OMÜ'de İŞKUR Gençlik Programı başvuruları açıldı

        OMÜ'de 3 bin 312 öğrenciye çalışma imkanı OMÜ'de İŞKUR Gençlik Programı başvuruları açıldı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan iş deneyimi kazanmalarını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı için başvuru sürecini başlattı. 3 bin 312 kontenjan ayrılan programa başvurular, 2731 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR platformları üzerinden alınacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:10 Güncelleme:
        OMÜ'de 3 bin 312 öğrenciye çalışma imkanı OMÜ'de İŞKUR Gençlik Programı başvuruları açıldı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan iş deneyimi kazanmalarını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı için başvuru sürecini başlattı. 3 bin 312 kontenjan ayrılan programa başvurular, 2731 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR platformları üzerinden alınacak.

        Öğrencilerin iş gücü piyasasına uyumunu kolaylaştırmayı hedefleyen program kapsamında kabul edilen adaylar, haftada en fazla 3 gün görev yapabilecek. Katılımcılara katıldıkları her gün için 1375 TL harçlık ödenecek; böylece ayda 14 gün çalışan bir öğrencinin aylık kazancı yaklaşık 19 bin 250 TL’yi bulacak. Ayrıca katılımcıların yüzde 5,5 oranındaki iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri de karşılanacak.

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        Başvuru şartları ve hane geliri kriteri

        Programa başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı bulunmak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve OMÜ’de örgün eğitimde (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmek gerekiyor. Açık öğretim, uzaktan eğitim alanlar ile kaydını donduranlar başvuru yapamıyor.

        Adayların yaşlılık veya malullük aylığı almaması, son 1 ay içinde sigortalı çalışmamış olması ve program başlama tarihinde de sigorta kaydının bulunmaması şartı aranıyor. Ayrıca hane halkının toplam aylık gelirinin, net asgari ücretin 3 katını aşmaması gerekiyor. Yurtlar, sığınma evleri ve benzeri toplu yaşam alanlarında kalan öğrenciler ise hane geliri şartından muaf tutuluyor.

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        Başvurular dijitalden alınacak, hak sahipleri kurayla belirlenecek

        Öğrenciler başvurularını 31 Ekim’e kadar İŞKUR Gençlik Platformu, İŞKUR eŞube, İŞKUR Mobil uygulaması veya ALO 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilecek. Kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda katılımcılar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Kura çekimi OMÜ’nün resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kesin listelerin netleşmesinin ardından hak kazanan öğrencilerden adli sicil kaydı, sağlık raporu, SGK dökümü, nüfus kayıt örneği ve gelir belgeleri istenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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