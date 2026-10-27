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        LÖSEV'in "Vefakar Anneleri" Samsun'da bir araya geldi

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun İrtibat Ofisi öncülüğünde yürütülen "Vefakar Anneler" projesi kapsamında, lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların anneleri Samsun'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:59 Güncelleme:
        LÖSEV'in "Vefakar Anneleri" Samsun'da bir araya geldi

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun İrtibat Ofisi öncülüğünde yürütülen "Vefakar Anneler" projesi kapsamında, lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların anneleri Samsun'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

        Samsun Mübadele Derneği Selanik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda anneler, el emeğiyle bardak altlıkları ve çantalar yaptı. Birlikte vakit geçirerek yeni beceriler edinen anneler, ürettikleri el emeği ürünlerle moral depoladı.

        Çocuklarının tedavi sürecinde büyük özveri gösteren annelerin kendilerine de zaman ayırabilmelerinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, dayanışma ve paylaşma duygusu ön plana çıkarıldı.

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        Proje çalışmalarıyla annelerin moral ve motivasyonlarının desteklenmesi, sosyal hayata katılımlarının güçlendirilmesi, yalnız olmadıklarının hissettirilmesi ve bu zorlu süreçte birbirlerine destek olmalarının sağlanması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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