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        Samsun'da "1. Sanat Çalıştayı Sergisi" kapılarını sanatseverlere açtı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Plastik Sanatlar Derneği işbirliğiyle düzenlenen "1. Sanat Çalıştayı Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Samsun'da "1. Sanat Çalıştayı Sergisi" kapılarını sanatseverlere açtı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Plastik Sanatlar Derneği işbirliğiyle düzenlenen "1. Sanat Çalıştayı Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

        Samsun'da 19-23 Ekim tarihlerinde Yalı Sergi Salonu'nda düzenlenen 1. Sanat Çalıştayı kapsamında 25 sanatçı, farklı teknik ve sanatsal yaklaşımlarla özgün eserler üretti.

        Samsun Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı ile Özcan Kandemir'in koordinasyonunda yürütülen organizasyonda sanatçı söyleşileri, uygulamalı atölyeler ve canlı performanslar da gerçekleştirildi.

        Çalıştayın ardından üretilen eserlerin sergilenmesi amacıyla aynı yerde sergi açıldı.

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        Doç. Dr. Balcı, çalıştayın kentte sürdürülebilir bir sanat ortamı oluşturma hedefi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Sanatın yalnızca tamamlanmış eserlerle değil, üretim süreciyle de toplumla buluşmasını önemsediklerini vurgulayan Balcı, "Bu çalıştayda sanatçılarımız birlikte üretti, deneyimlerini paylaştı ve izleyiciler bu sürecin doğrudan bir parçası oldu. Amacımız Samsun'da sanatın görünürlüğünü artırmak, sanatçılar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve özellikle çocukların ve gençlerin sanatla daha yakın ilişkiler kurmasını sağlamak. Bu buluşmanın kentimizin kültür ve sanat yaşamında kalıcı bir karşılık bulmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Sanat Çalıştayı Sergisi, 3 Kasım'a kadar sanatseverlerin beğenisine açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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