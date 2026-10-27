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        OMÜ Bafra Yerleşkesi için 'ortak akıl' buluşması

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, Bafra'nın yerel yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve ilçenin önde gelen isimleriyle Bafra Eczacılık Fakültesinde bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:45 Güncelleme:
        OMÜ Bafra Yerleşkesi için 'ortak akıl' buluşması

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, Bafra’nın yerel yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve ilçenin önde gelen isimleriyle Bafra Eczacılık Fakültesinde bir araya geldi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı’nın katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, Bafra yerleşkesinin gelişimi ve üniversitedeki eğitim imkânlarının iyileştirilmesine yönelik konular ele alındı.

        Bafra Eczacılık Fakültesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerin de görüş ve önerilerini dile getirdiği buluşmada; yerleşkenin fiziki ve akademik altyapısının güçlendirilmesi, eğitimöğretim koşullarının geliştirilmesi ve öğrencilerin yararlanabileceği imkânların artırılması değerlendirildi. Bafra’nın yerel paydaşlarının katkı ve desteğiyle üniversite ile ilçe arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, yerleşkenin ihtiyaçlarının ortak akıl çerçevesinde ele alınması ve gelişimine yönelik adımların belirlenmesi üzerinde duruldu.

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        Görüşmeye ayrıca OMÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Kürşad Daş, siyasi partilerin ilçe başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

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