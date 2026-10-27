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        Samsunspor, Başakşehir FK maçına çift antrenmanla hazırlanıyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 10. haftasında karşılaşacağı Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızıbeyazlılar günü çift antrenman ile tamamlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Samsunspor, Başakşehir FK maçına çift antrenmanla hazırlanıyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 10. haftasında karşılaşacağı Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızıbeyazlılar günü çift antrenman ile tamamlayacak.

        Ligde üst üste oynadığı 7 maçı da kaybeden Samsunspor, Adnan Süvari Sezonu’nun 10. haftasında, 1 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir FK maçının hazırlıklarına, Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanıyla başladı. Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla başladı. Ardından çim sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idman, duran top organizasyonlarına yönelik çalışmalarla tamamlandı.

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        Samsunspor, Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

        Öte yandan bir süredir sakatlığı nedeniyle takımla birlikte olamayan Celil Yüksel, antrenmanda yer aldı. Amed SF maçında kırmızı kart gören Afonso Sousa, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Emre Kılınç ve Fatih Kaya’nın durumunun ise maç saatine kadar netleşeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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