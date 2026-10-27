Samsun'da Medikal Sanayi Sitesi için çalışmalar sürüyor

Samsun'da cerrahi alet ve tıbbi cihaz üreticilerini ortak bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen Tıbbi Alet Üreticileri Yapı Kooperatifi, kurulması planlanan Medikal Sanayi Sitesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Canik Belediyesi Meşe Tesisleri'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, firmaların iş yeri alanı ve altyapı ihtiyaçları ele alındı. Geçen haftalarda ilk genel kurulunu gerçekleştiren kooperatifin düzenlediği toplantıya, Samsun’da faaliyet gösteren çok sayıda tıbbi alet üreticisi ve firma temsilcisi katıldı. Toplantıda firma yöneticilerine ortaklık formları dağıtılarak, kurulması planlanan Medikal Sanayi Sitesi’nde ihtiyaç duyulan iş yeri büyüklükleri ve altyapı gereksinimleri hakkında bilgi toplandı. Elde edilecek verilerin, projenin planlama sürecine katkı sağlaması hedefleniyor.

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Hedef, Samsun’un medikal üretim gücünü artırmak

Toplantıda, Samsun’un cerrahi alet üretimindeki köklü geçmişi ve sektörün uluslararası pazarlardaki potansiyeli de gündeme geldi. Üreticilerin ortak bir alanda bir araya gelmesinin üretim kapasitesini artıracağı ve sektörün gelişimine katkı sağlayacağı vurgulandı. Toplantı, firma temsilcilerinin sorularının yanıtlanması ve ortaklık taleplerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kooperatif Başkanı Muhammed Okutan, Samsun’daki üreticileri modern, güçlü altyapıya sahip ve uluslararası standartlara uygun bir üretim alanında buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, Medikal Sanayi Sitesi projesinin kent ekonomisine ve ülke ihracatına katkı sunmasını hedeflediklerini ifade etti.

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Bilgilendirme toplantısında kooperatif yönetim kurulu üyeleri Halim Bahadır, Yusuf Karaoğlu, Bekir Öztürk, Kenan Gümüş, Adem Neşeli ve Mustafa Akbuz da hazır bulundu.