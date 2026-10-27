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        "Okulumda 'Kan'panya Var" etkinliğinde 60 ünite kan bağışı

        Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay ile 25 Mayıs İlkokulu iş birliğinde düzenlenen "Okulumda 'Kan'panya Var" etkinliğinde, öğretmen ve veli katılımıyla 60 ünite kan bağışı toplandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:40 Güncelleme:
        "Okulumda 'Kan'panya Var" etkinliğinde 60 ünite kan bağışı

        Samsun’un Havza ilçesinde Türk Kızılay ile 25 Mayıs İlkokulu iş birliğinde düzenlenen "Okulumda ‘Kan’panya Var" etkinliğinde, öğretmen ve veli katılımıyla 60 ünite kan bağışı toplandı.

        25 Mayıs İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, sabah saat 08.00’de başlayan kan bağışı çalışması 17.00’ye kadar devam etti. Gün boyunca okulda kurulan bağış noktasına gelen öğrenci velileri ve öğretmenler, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

        Etkinlik kapsamında öğrencilere de kan bağışının önemi anlatıldı. Küçük yaşlarda kan bağışı bilincinin oluşturulmasının amaçlandığı çalışmada, kan bağışının hayat kurtarmadaki rolüne dikkat çekildi. Öğrenciler, düzenlenen etkinlik sayesinde kan bağışının toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından taşıdığı önemi öğrenme fırsatı buldu.

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        Kampanyaya katılarak kan bağışında bulunan velilere, etkinlik sonunda futbol topu hediye edildi. Türk Kızılay tarafından yürütülen "Okulumda ‘Kan’panya Var" çalışmasıyla hem kan bağışına katkı sağlanması hem de öğrenciler, veliler ve öğretmenler arasında bağış bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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