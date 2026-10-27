Çocuğuna 'şiddet uyguladığı ve dilendirdiği' iddia edilen anne gözaltına alındı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.K., Tekkeköy polisi ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Tekkeköy ilçesinde ikamet eden 8 yaşındaki P.İ. adlı kız çocuğu Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvurarak annesi S.K.’nın kendisine şiddet uyguladığını ve zaman zaman dilendirdiğini öne sürdü.

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